سيميوني يعتذر عن احتفاليته أمام يوفنتوس

تقدم المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، السبت، باعتذار عن طريقة احتفاله بهز فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني شباك ضيفه يوفنتوس الإيطالي (2-صفر) في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقام المدرب بالاحتفال على طريقته بالهدف الأول لفريقه بطريقة مثيرة للجدل وقام بالصياح بطريقة هستيرية، متوجها بداية نحو أرض الملعب ولاحقا نحو مدرجات ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي عشية لقاء فياريال في الليغا الإسبانية: أطلب السماح مرة جديدة من الذين شعروا بالاساءة من هذه الحركة وأيضا اعتذر من يوفنتوس. وتابع: كانت طريقة للتعبير عن كل ما كنت أشعر به حيال اللاعبين، طريقة سيئة. أقول ذلك على أمل طي هذه الصفحة.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده في ختام مباراة الأربعاء، قال سيميوني ردا على سؤال عن تفسير هذه الحركة، إنها كانت إشارة إلى الجرأة التي تطلبها الدفع باللاعبين كوكي ودييغو كوستا في مباراة على هذا القدر من الأهمية، رغم غيابهما في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

وبات أتلتيكو يتمتع بأفضلية للعبور إلى الدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية الأهم، وهو يحل ضيفا على يوفنتوس إيابا في 12 مارس.