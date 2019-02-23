كريستال بالاس يمزق شباك ليستر سيتي برباعية

لقن فريق كريستال بالاس مضيفه ليستر سيتي درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 - 1، في ختام مباريات يوم السبت من الجولة 27 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف كريستال بالاس ميتشي باتشواي في الدقيقة 40 وويلفريد زاها، هدفين، في الدقيقتين 70 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ولوكا ميليفوييفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 81، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق ليستر سيتي جوني إيفانز في الدقيقة 64.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف أمام بيرنلي، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.