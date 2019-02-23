كين يعود.. وتوتنهام يسقط في ملعب بيرنلي

أهدر توتنهام ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارته أمام مضيفه بيرنلي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري.



وتقدم بيرنلي بهدف سجله كريس وود في الدقيقة 57 وتعادل هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 65 قبل أن يسجل آشلي بارنس هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 83.



ورفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الثالث ليفرط في تقليص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي وليفربول المتصدرين.



وتلقى توتنهام خسارته السابعة هذا الموسم في الدوري مقابل الفوز في 20 مباراة، فيما يعد هذا الفوز هو الثامن لبيرنلي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في ست.