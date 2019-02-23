لابورت يمدد عقده مع سيتي حتى 2025

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدافعه الفرنسي إيمريك لابورت مدد عقده معه لعامين إضافيين، ما يتوقع أن يبقيه في صفوفه حتى نهاية موسم 2024-2025.

وانضم قلب الدفاع البالغ 24 عاما لصفوف سيتي في يناير 2018 قادما من أتلتيك بلباو الإسباني، في صفقة قياسية حينها بالنسبة للفريق الإنجليزي الشمالي، وصلت قيمتها إلى 57 مليون جنيه إسترليني.

ويشكل لابورت عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا التي لا تزال تنافس على ألقاب أربع مسابقات هذا الموسم.

ونقل بيان للنادي عن لابورت قوله: لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بربط مستقبلي مع مانشستر سيتي، النادي يوفر لي كل ما أحتاج إليه لتطوير أدائي. حققت خطوات كبيرة وأريد مواصلة التحسن.

ونشر اللاعب صورة له على حسابه على تويتر بعد توقيع العقد، مع تعليق جاء فيه: يتبقى الكثير لاختباره، للتمتع به. شكرا مانشستر سيتي على مواصلة وضع ثقتك بي. يشرفني أن أكون جزءا من هذه العائلة.

وكان اللاعب الذي نشأ في صفوف الفئات العمرية لبلباو، محط اهتمام من قبل سيتي في العام 2016، الا أنه آثر البقاء في إسبانيا والعمل على تطوير أدائه قبل الانتقال الى الدوري الإنجليزي.

وينافس سيتي هذا الموسم في أربع مسابقات، اذ يتصدر ترتيب الدوري بفارق الأهداف (ومباراة إضافية) عن ليفربول، وبلغ الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد ، ويلتقي تشلسي اللندني الأحد في نهائي كأس الرابطة. وعلى المستوى القاري، يخوض سيتي الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وفاز على مضيفه شالكه (3-2) ذهابا.