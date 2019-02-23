ماني واثق من فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

أكد السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، أن الفريق سيخوض المباراة المقررة أمام مضيفه مانشستر يونايتد الأحد، بثقة عالية في قدرته على الفوز.

وآخر هزيمة مني بها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كانت يوم 16 ديسمبر الماضي، وكانت أمام ليفربول بنتيجة 1 - 3 على ملعب "آنفيلد" وسجل شيردان شاكيري حينها ثنائية لليفربول بعد أن أحرز ماني الهدف الأول.

وبعدها حقق مانشستر يونايتد صحوة مع تعيين أولي غونار سولشكاير مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم ، ولم يتلق الفريق أي هزية في تسع مباريات بعدها.

لكن ماني شدد على طموح ليفربول في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي سوف تُقام الأحد ، حيث يأمل الفريق في الانفراد من جديد بصدارة الدوري ، حيث يحتل المركز الثاني حاليا بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي.

وقال ماني، في تصريحات لموقع نادي ليفربول على الإنترنت ، نشرت يوم السبت: بالطبع كل لاعب يحلم بخوض هذا النوع من المباريات ، وبالطبع يتمنى الفوز. الجميع يعرف أن المواجهات أمام يونايتد دائما ما تكون صعبة ، ولكننا نتمتع بالثقة وأعتقد أن بإكاننا تجاوز المواجهة. سنخوض المباراة ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز.

وتابع: كل مباراة أمامنا الآن تحظى بأهمية كبيرة للغاية. ندرك هذا، لذلك سنركز في كل مباراة على حدة.