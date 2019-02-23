ملعب بيزخوان.. يحتضن قمة أقدم ناديين في الدوري الإسباني

يتواجه أقدم ناديين في الدوري الإسباني، يوم السبت، عندما يستضيف إشبيلية فريق برشلونة، حيث تأسس النادي الكاتالوني في 1899، ويعود تأسيس إشبيلية إلى 1890 وإن كان بمسمى آخر قبل أن يتحول إلى اسم إشبيلية الحالي في 1905.

وعلى الرغم من أن تاريخ إشبيلية يزيد عن 100 عام، فإن حصيلة أبناء الأندلس في "الليغا" لقب وحيد في عام 1946 قبل أن تشهد الأعوام من 2006 نيل لقب كأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي خمس مرات كأكثر فترة نجاح له.

ويحمل ملعب المباراة اسم رئيس سابق لإشبيلية، رامون سانشيز بيزخوان، وتم بناؤه في 1955 ويحمل ذكرى سيئة لبرشلونة وهي خسارته لنهائي كأس أوروبا للأندية في عام 1986 بركلات الترجيح أمام ستيوا بوخاريست الروماني، وشهد الملعب أيضا نصف نهائي مونديال 1982 بين فرنسا وألمانيا الذي حسمته ركلات الترجيح لأول مرة بتاريخ مباراة في كأس العالم، ويتفاءل المنتخب الإسباني بخوض مبارياته الرسمية عليه، لاسيما أنه لم يخسر على أرضيته.

وتعرض برشلونة لثاني خسارة له في آخر 26 مباراة بمختلف المسابقات، على أرضية ملعب إشبيلية الشهر الماضي في مسابقة كأس الملك، وفاز برشلونة في الموسم الحالي بنتائج كبيرة، حيث تفوق في ذهاب الدوري 4-2، و6-1 في إياب الكأس، ويتفوق برشلونة بفارق 17 نقطة عن منافسه في ترتيب الدوري الذي يتصدره النادي الكاتالوني ويتواجد إشبيلية رابعا.

وتصدر إشبيلية في "الليغا" الموسم الحالي، بعد أول 13 جولة لكنه لم يحقق إلا فوزين في 11 مباراة بعدها، بينما لم يخسر أمام جماهيره منذ شهر سبتمبر، ويستمر في التنافس على لقب الدوري الأوروبي بوصوله لدور الـ16.

وتضم قائمة إشبيلية لاعبين سبق وكانا مع برشلونة، هما سيرجي غوميز ونوليتو، وعاد أليكس فيدال إلى الفريق الأندلسي بعد ثلاث سنوات قضاها في صفوف النادي الكاتالوني.