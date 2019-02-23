ميسي ينتفض ويقود برشلونة إلى هزيمة إشبيلية

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 أهداف، هاتريك، ليقود فريقه لانتزاع ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه إشبيلية 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله خيسوس نافاس في الدقيقة 22 وتعادل ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 26 ثم سجل غابرييل ميركادو الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 42 وعاد ميسي ليسجل الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67 ثم سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 85 قبل أن يختتم لويس سواريز أهداف برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميسي رصيد أهدافه إلى 25 هدفا في الدوري هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين بفارق تسع أهداف عن زميله بالفريق الأوروغواياني لويس سواريز الذي رفع رصيد أهدافه إلى 16 هدفا والذي كسر حاجز الصيام عن التهديف في آخر خمس مباريات.

ورفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق عشر نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد، الذي يواجه فياريال غدا، وبفارق 12 نقطة عن منافسه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثالث والذي يواجه ليفانتي يوم الأحد. وتوقف رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لإشبيلية هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في سبع.