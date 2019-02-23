نيوكاسل يبتعد عن مراكز الهبوط ويتجاوز هدرسفيلد بثنائية

فاز نيوكاسل على ضيفه هدرسفيلد تاون 2 - صفر، في ثاني مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي نيوكاسل خوسيه سولومون روندون وأيوزي بيريز في الدقيقتين 46 و52، وشهدت المباراة طرد تومي سميث لاعب هدرسفيلد في الدقيقة 20.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد هدرسفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثانية، تعادل بورنموث مع ضيفه وولفرهامبتون 1 - 1. وتقدم بورنموث بهدف سجله جوشوا كينغ في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يهدر نفس اللاعب ركلة جزاء في الدقيقة 85، وتعادل راؤول خيمينز لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ورفع بورنموث رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف واتفورد.