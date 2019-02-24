أياكس يكتسح أدو دين هاغ بخماسية ويواصل مطاردة المتصدر

قلب أياكس تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه أدو دين هاغ إلى فوز كبير قوامه خمسة أهداف مقابل واحد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم أدو دين هاغ بهدف سجله عبد الناصر الخياطي في الدقيقة 36، ثم تعادل دوني فان دي بيك لأياكس بعدها بثلاث دقائق. وأضاف دوسان تاديتش هدف التقدم لأياكس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم أياكس 2 - 1.

وفي الشوط الثاني، سجل أياكس ثلاثة أهداف بتوقيع حكيم زياش (هدفين) في الدقيقتين 74 و83 وكاسبر دولبرغ في الدقيقة 78.

ورفع أياكس رصيده بعد هذا الفوز إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أيندهوفن المتصدر، والذي يواجه فينورد في وقت لاحق ، فيما توقف رصيد أدو دين هاغ عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف هيرينفين.