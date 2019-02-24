بايرن ميونخ يفقد خدمات كومان للإصابة مجدداً

المصدر: ميونخ - د ب أ

أكد نادي بايرن ميونخ، وصيف الدوري الألماني لكرة القدم، أن لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان يحتاج إلى فترة راحة بعد تعرضه لتمزق عضلي.

وشارك كومان (22 عاما)، في تسع دقائق فقط في المباراة التي فاز فيها بايرن على هيرتا برلين بهدف دون رد يوم السبت.

ومن المرجح أن يغيب كومان عن صفوف بايرن ميونخ خلال المواجهة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، وكذلك أمام فولفسبورغ.

ولم يتضح بعد ما إذا كان كومان سيلحق بالمباراة أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 13 مارس المقبل.

وشارك كومان في الدقيقة 58 من المباراة أمام هيرتا برلين، لكنه غادر الملعب في الدقيقة 67 بسبب الإصابة.