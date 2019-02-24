روما ينجو من فخ فروسينوني في الدقيقة الأخيرة

المصدر: روما - د ب أ

اقتنص فريق روما فوزا مثيرا من مضيفه فروسينوني 3 - 2 يوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى استاد ماتوزا تقدم فروسينوني بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق كاميلو كيانو ولكن روما رد بهدفين حملا توقيع البوسني إدين دزيكو و لورينزو بيليغريني في الدقيقتين 30 و31.

ولكن قبل عشر دقائق من نهاية المباراة تمكن اندريا بينامونتي من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف دجيكو هدف الفوز القاتل لروما.

ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس وظل فروسينوني في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.