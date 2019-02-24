لوف: المنافسة على الدوري الألماني باتت مثيرة

يرى يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أن المنافسة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم مفتوحة تماما وباتت مثيرة في الأسابيع الأخيرة.



وقال لوف (59 عاماً) في ندوة بمقر اتحاد الكرة الألماني في كاسل يوم الأحد: أعتقد أن المنافسة ستكون مثيرة، فبايرن ميونخ يمتلك خبرة هائلة وإمكانيات هجومية كبيرة.



وبالنسبة لفريق بوروسيا دورتموند، قال لوف: في الوقت الحالي توقف الفريق عن التطور، ولكن تحت قيادة المدرب لوسيان فافري، لم يفقد الفريق سرعة إيقاعه ونجح كثيرا في تحسين الصورة الديناميكية للفريق.



ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليغا بفارق الأهداف فقط عن بايرن ميونخ قبل مباراته أمام باير ليفركوزن في وقت لاحق.