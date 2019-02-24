ليستر سيتي يعلن إقالة مدربه الفرنسي كلود بويل

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، يوم الأحد، إقالة مدربه كلود بويل، وذلك بعد 16 شهرا من توليه منصب المدير الفني للفريق بعد أقل من 24 ساعة من الهزيمة القاسية للفريق على أرضه ووسط جماهيره أمام كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليستر المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثمان نقاط عن منطقة الخطر. وأوضح ليستر سيتي في بيانه أن بويل رحل عن منصبه بشكل فوري.

وتولى بويل تدريب ليستر في أكتوبر 2017 خلفا لكلاوديو رانييري، حيث صعد بالفرق من المركز الرابع عشر للمركز التاسع في أول موسم له. وجاءت إقالة بويل من منصبه بعد فشل ليستر في تحقيق أي انتصار منذ الأول من يناير الماضي بجانب الهزيمة القاسية أمام كريستال بالاس.

كما أكد ليستر سيتي أن جاكي بونيفاي، المدرب المساعد للفريق، قد رحل بدوره مشيراً إلى أن مدربا الفريق الأول مايك ستوويل وآدم سادلر سيتوليان الإشراف عن الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.