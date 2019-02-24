ميسي قبل الكلاسيكو: عدنا لمستوانا أمام إشبيلية

قال ليونيل ميسي إن برشلونة عاد لأفضل مستوياته عقب تراجعه في منتصف الموسم الحالي وذلك بعد تسجيل اللاعب الأرجنتيني الثلاثية رقم 50 على مدار مسيرته في الانتصار 4 - 2 على إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وفاز برشلونة بمباراة من بين خمس مباريات فقط في فبراير الجاري قبل لقاء إشبيلية على استاد سانشيز بيزخوان لكن وعقب يوم مميز آخر، تعهد ميسي بأن فريقه سيقاتل من أجل "الثلاثية" التي تضم الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وبعد تعادله سلبيا مع أولمبيك ليون في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، بدا برشلونة قريبا من تحقيق نتيجة محبطة أخرى عندما منح خيسوس نافاس التقدم لإشبيلية.

لكن ميسي رد بتسديدة مباشرة وعلى الرغم من أن غابرييل ميركادو وضع إشبيلية في المقدمة ثانية قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن قائد الفريق الكاتالوني أعاد برشلونة ثانية إلى أجواء اللقاء بذكاء كبير.

واستطاع ميسي أن يعادل النتيجة خلال الشوط الثاني بعد هجمة رائعة قبل أن يضع الفريق في المقدمة بإنهاء يتسم بالهدوء والحنكة في الدقيقة 85 ثم هيأ الكرة بتمريرة ساحرة للويس سواريز ليضمن لفريقه الثلاث نقاط.

وقال ميسي للصحفيين: اليوم، أظهرنا معدننا الحقيقي ثانية وقدمنا أداء عظيما. للأمانة، فقد مررنا بفترة لم نكن نقدم أفضل أداء لدينا وصعب هذا الأمور علينا عند تسجيل الأهداف. مررنا بلحظات مختلفة طوال الموسم ولا نستطيع دوما أن نقدم أعلى المستويات. لكن عندما نتمكن من الوصول لمستوى السلاسة في اللعب، تسير الأمور معنا بشكل جيد دوما.

ولم يضر عدم اتساق نتائج برشلونة مساعي الفريق للدفاع عن لقبه المحلي وعزز انتصاره المثير من صدارته لجدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد.

وأضاف ميسي الذي يتصدر ترتيب هدافي إسبانيا وبطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا برصيد 25 هدفا "لا يزال الطريق طويلا هذا الموسم لكن كان من المهم للغاية الفوز هنا والإبقاء على مسافة مع منافسينا".

وقال: من الصعب دوما الفوز هنا. نعرف دوما ما هو الإحساس المصاحب للقدوم لهذا الاستاد ومدى جودة لاعبي إشبيلية، جعلوا الأمور في غاية الصعوبة علينا بعد انتزاع التقدم لكننا كنا نعرف كيفية تجاوز كل هذا.

وسيلعب برشلونة الآن أمام غريمه ريال مدريد في مباراتين متتاليتين حيث سيواجهه أولا في إياب الدور قبل النهائي لكأس الملك يوم الأربعاء المقبل تليها حلوله ضيفا عليه في سانتياغو برنابيو يوم السبت المقبل في الدوري.