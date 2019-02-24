يونايتد يعثّر ليفربول بالتعادل ويسدي خدمة لجاره سيتي

أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في مسيرته بالدوري الإنجليزي لكرة القدم وسقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أرسنال على ساوثهامبتون بهدفين.



وعلى استاد "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر فشل ليفربول في استغلال موجة الإصابات التي اجتاحت مانشستر يونايتد في الشوط الأول والتي اضطرت الفريق صاحب الأرض إلى إجراء ثلاثة تغييرات اضطرارية في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.



وتحسن أداء الفريقين في الشوط الثاني بعد أداء اتسم بالفتور والعشوائية في الشوط الأول لكن ظلت الخطورة غائبة بشكل كبير أمام المرميين إلا من فرص قليلة لكليهما ليستمر التعادل ويفقد ليفربول نقطتين ثمينتين في رحلة البحث عن استعادة لقب الدوري الإنجليزي.



ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة فقط أمام مانشستر سيتي فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 52 نقطة ويتراجع للمركز الخامس.



وعلى استاد "الإمارات" في العاصمة لندن ، تغلب أرسنال على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما ألكسندر لاكازيت وهنريك ميختاريان في الدقيقتين السادسة و17 ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد ساوثهمبتون عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.