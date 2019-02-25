دورتموند يعود للانتصارات بثلاثية في مرمى ليفركوزن

وضع بوروسيا دورتموند حدا لسلسلة تعادلاته التي استمرت طوال مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 3 - 2 على ضيفه بايرليفركوزن يوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز آينتراخت فرانكفورت 3 - صفر على مضيفه هانوفر.

وعاد دورتموند للانفراد بالصدارة، التي كان يتقاسمها مع غريمه اللدود بايرن ميونخ، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه البافاري، صاحب المركز الثاني. في المقابل، تجمد رصيد ليفركوزن، الذي فاز في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، عند 36 نقطة في المركز السابع.

وافتتاح دان أكسيل زاغادو التسجيل لدورتموند في الدقيقة 30، غير أن كيفن فولاند أدرك التعادل لليفركوزن في الدقيقة 37. ولم تدم فرحة الضيوف بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد جادون سانشو التقدم مجددا لدورتموند في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين لهدف.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز ماريو جويتسه الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 60، لكن جوناثان تاه أشعل المباراة من جديد بتسجيله الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 75. وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من ليفركوزن لإدراك التعادل ولكن دون جدوى. يذكر أن هذا هو الانتصار الأول لدورتموند في المسابقة منذ 26 يناير الماضي، حينما تغلب 5 - 1 على ضيفه هانوفر في المرحلة التاسعة عشر للبطولة.

من جانبه، حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا كبيرا ومستحقا 3 - صفر على مضيفه هانوفر في وقت سابق. وارتفع رصيد فرانكفورت، الذي تعادل في مبارياته الأربع السابقة، إلى 37 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز السابع عشر، قبل الأخير.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، افتتح آنتي ريبيتش التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 54، فيما أضاف زميلاه لوكا يوفيتش وفيليب كوستيتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و90.