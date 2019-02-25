فينيسيوس: ميسي "مذهل".. لكنه لا يخيف أحداً

أكد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، أنه يصب تركيزه في مباراة يوم الأربعاء القادم التي يلتقي فيها فريقه مع غريمه التاريخي برشلونة ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

واعترف فينيسيوس، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني لونيل ميسي، قائد برشلونة، لاعب رائع، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يخشاه، وقال فينيسيوس: إنه مذهل ولكنه لا يخيف أحدا، نحن لدينا اللاعبين الأفضل في العالم.

وأضاف: لدي رغبة كبيرة في خوض الكلاسيكو، جميع اللاعبين يرغبون في لعب الكلاسيكو، إنه يروق لي كثيرا، علينا أن نقوم بما قمنا به في كامب نو "معقل برشلونة"، كان بإمكاننا أن نفوز بالمباراة، الآن نحتاج مساعدة جماهيرنا.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة يوم الأربعاء في مباراة كلاسيكو جديدة ضمن منافسات إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، ويذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1 على ملعب برشلونة.

وأكمل فينيسيوس حديثه عن ميسي قائلا: نحن جاهزون لكل شيء، إنه لاعب مذهل يقوم بأشياء لا يقوم بها أي لاعب غيره، نتطلع إلى موعد المباراة برغبة كبيرة ، لا نشعر بالخوف من ميسي، لأنه رغم كونه لاعب كبير فنحن لدينا اللاعبين الأفضل في العالم.