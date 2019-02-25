مورينيو: هازارد قادر على النجاح مع ريال مدريد

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن الدولي البلجيكي إيدن هازارد يملك الموهبة والشخصية للنجاح مع ريال مدريد إذا ما قرر لاعبه السابق الرحيل عن تشيلسي والانتقال إلى العملاق الإسباني.

وفي العام الماضي قال هازارد، الذي سيحق له الرحيل عن النادي الإنجليزي مجانا في يونيو 2020، إنه يحلم باللعب لبطل أوروبا 13 مرة وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مفاوضات تمديد عقده مع تشيلسي توقفت.



وقال ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الشهر الماضي إن هازارد حر في الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز إذا كانت هذه رغبة اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.



وقال مورينيو مدرب ريال السابق والذي درب هازارد في تشيلسي من 2013 إلى 2015 في تصريحات لوسائل إعلامية: هل يملك الموهبة للعب لريال مدريد؟ نعم بالطبع، هل يملك الشخصية لارتداء قميص ناد بهذه المكانة وأمام جماهير متحمسة في ملعب برنابيو؟ نعم بالطبع.



وواصل: بالنسبة إلى طموحات ايدن.. لا أستطيع أن أخمن مدى رغبته في اللعب بقميص تشيلسي طيلة مشواره أو اللعب لعملاق مثل ريال مدريد لأني لم أتحدث معه منذ فترة طويلة.



وقال مورينيو، الذي يعمل في التحليل التلفزيوني منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، إنه يرغب في العودة لعالم التدريب قبل بداية الموسم المقبل. وأضاف : أتمنى أن تكون الفترة الحالية قصيرة في مشواري وأن تنتهي في يونيو.