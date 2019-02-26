ريال مدريد يفاوض ظهير أياكس لتعويض رحيل مارسيلو

حدد ريال مدريد الإسباني خياراته البديلة في حال رحيل البرازيلي مارسيلو إلى يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشفت وسائل إعلام بريطانية أن نادي العاصمة الإسبانية وضع الأرجنتيني نيكولاس تاغليفيكو لاعب أياكس ضمن قائمة أولوياته.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير نشرته، يوم الثلاثاء، تصريحات وكيل أعمال الظهير الأيسر لأياكس أمستردام الهولندي الذي قال في لقاء إذاعي أنه سمع عن تواجد اللاعب الأرجنتيني "26 عاما" ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد، لأن مارسيلو سينتقل إلى يوفنتوس في الصيف.

وأضاف: كل ما يمكنني كشفه أن عملاق إسباني يسعى للتعاقد مع تاغليفيكو، وأعتقد أن الوقت بات مناسبا لتحقيق قفزة نوعية للظهير الأرجنتيني، والنادي الهولندي استقر على المقابل المادي الذي سيبيع به اللاعب.

وألمح مارسيلو في تصريحات سابقة إلى أنه مستعد للرحيل من ريال مدريد إذا ما رغب النادي الإسباني في ذلك، وأشار تقارير أن الدولي البرازيلي أبلغ إدارة ريال مدريد عن شعوره بالامتعاض من الانتقادات التي تلقاها مؤخرا، كما أبلغ قيادات النادي بنيته الرحيل في نهاية الموسم.