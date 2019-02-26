غريزمان: ميسي ورونالدو الأفضل تاريخياً.. وبيبي الأقوى

اعتبر الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

وقال غريزمان "27 عاما" في تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية: لم أشاهد بيليه ومارادونا، والأمر يعتمد على التوقيت، لكن حسب رأيي الأمر منحصر بين ميسي وكريستيانو رونالدو ومن الممكن أن يدخل الفرنسي زين الدين زيدان معهما، لأنه فاز بالمونديال وهذا ما لم يفعله ميسي ورونالدو.

واختار اللاعب الحاصل على لقب مونديال 2018، زميله المهاجم دييغو كوستا، كأفضل لاعب لعب معه، موضحا: كوستا يمنحني الدعم والمساعدة في أرضية الملعب، ويسمح لي بالمزيد من الحرية ونفهم بعضنا البعض بنظرة ونعرف بعدها أي يتواجد الآخر، علاوة على أنه لاعب مقاتل.



وشدد النجم الفرنسي على أن البرتغالي بيبي، لاعب ريال مدريد السابق، أصعب مدافع واجهه خلال مسيرته، وأضاف: أنه دائما خلفك ومن الصعب جدا التغلب عليه، يتنفس دائما في رقبتك.

وحول فريقه الخاص المكون من 5 لاعبين، قال: اختار الثنائي عثمان ديميلي وكانتي، وقال: عندما تلعب معهما لا يمكن أن تخسر، وأيضا دييغو غودين لأنه دائما يجد طريقة لتحقيق الفوز.. وأخيرا الإنجليزي ديفيد بيكهام إلى جانبي أنا.