كارفاخال: نخوض الكلاسيكو بذكريات هدف بيل في نهائي 2014

أكد دانيال كارفاخال لاعب ريال مدريد الإسباني أن الفريق سيقدم كل ما بوسعه من أجل اجتياز عقبة برشلونة والوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا مشيرا إلى أن الفوز على ليفانتي مطلع الأسبوع الحالي أضفى أجواء جيدة على الفريق.

ويلتقي ريال مدريد منافسه التقليدي العنيد برشلونة يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال كارفاخال: حققنا نتجة جيدة ذهابا ونريد الوصول لنهائي الكأس. ولهذا ، سنبذل كل ما بوسعنا، الكلاسيكو هو اللقاء الساطع الذي يحلم به كل لاعب. أشعر بأنني محظوظ لأنني خضت مباريات كلاسيكو عدة. إنها مباراة تحظى بمتابعة جماهيرية في كل أنحاء العالم. إنها مواجهة خاصة جدا ونتمنى أن تنتهي لصالحنا.

واستعاد كارفاخال ذكريات الفوز على برشلونة في نهائي البطولة عام 2014 بالهدف الذي سجله الويلزي غاريث بيل في الدقائق الأخيرة.

وقال كارفاخال : كنا محظوظين للفوز على برشلونة باستاد ميستايا في 2014 وهو شعور رائع أن تفوز على منافسك التقليدي في النهائي. الآن ، نواجه برشلونة في قبل النهائي من أجل الوصول للنهائي أملا في الفوز باللقب.

وأضاف : نرغب في دعم ومساندة الجماهير لنا وأن تكون الجماهير هي اللاعب رقم 12 وأن تحفزنا منذ بداية المباراة التي ستحسم نهايتها كل شيء. الجماهير ستمنحنا طاقة كبيرة لنقدم كل ما بوسعنا على أرض الملعب.