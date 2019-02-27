التعادل السلبي يؤجل حسم قمة لاتسيو وميلان إلى سان سيرو

خيم التعادل السلبي على مباراة لاتسيو مع ضيفه ميلان يوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابا على ملعب ميلان "سان سيرو" في 24 أبريل المقبل، ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين فيورنتينا وأتالانتا.

وبدأت المباراة وسط حالة من الترقب من جانب الفريقين حيث لم يندفع أي منهما هجوميا في الدقائق الأولى خوفا من استقبال هدف مباغت قد يعقد المهمة.

وجاءت أول فرصة في اللقاء بعد مضي 17 دقيقة عندما سدد تيموي باكايوكو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن دفاع لاتسيو وقف له بالمرصاد.

وكاد شيرو إيموبيلي أن يتقدم بهدف للاتسيو في الدقيقة 28 عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

ولاحت فرصة أخرى لفريق لاتسيو عندما سدد لوكاس ليفا كرة قوية من مسافة بعيدة ولكن أحد مدافعي ميلان وضعه قدمه في اللحظة الأخيرة وأبعد الخطر عن مرماه.

وتوالت الفرص الضائعة لفريق لاتسيو ولعل أبرزها محاولة خطيرة عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لكنه عجز عن هز الشباك في اللمسة الأخيرة.

وأنقذ جيانلويجي دوناروما حارس ميلان، فريقه من هدف مؤكد قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول وتصدى لمحاولة خطيرة عن طريق لوكاس ليفا.

ورد ميلان بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من البديل هاكان تشالهان أوغلو الذي شارك بدلا من فرانك كيسي المصاب، ولكن توماس ستراكوشا حارس لاتسيو وقف له بالمرصاد، ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

وكان بإمكان شيشتوف بيونتك أن يفتتح التسجيل لميلان بعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني ولكنه لم يحسن استغلال الفرصة الخطيرة التي لاحت له أمام مرمى أصحاب الأرض، ورد لاتسيو بهجمة سريعة انتهت بتمريرة إلى ميلينكوفيتش داخل منطقة الجزاء ليقابلها بضربة رأس قوية لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وبمرور الوقت اقتسم الفريقان السيطرة على مجريات المباراة لكن دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الأخر، وكثف ميلان من ضغطه الهجومي في أخر ربع ساعة أملا في خطف هدف الفوز لكنه قوبل باستبسال دفاعي من لاعبي لاتسيو، ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.