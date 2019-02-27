رونالدو يخضع لفحص طبي بعد إصابته في الكاحل

سيخضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لفحوص طبية تحدد مدى إصابته بكاحله بحسب ما ذكر يوم الأربعاء فريقه يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم ومتصدر الترتيب.

وأشار بيان للنادي الذي يستعد لمباراة قمة في الدوري المحلي مع نابولي يوم الأحد إن رونالدو والبرازيلي دوغلاس كوستا "تدربا بمفردهما"، وذلك بعد تعرض الأول "لإصابة بكاحله الأيسر خلال مواجهة بولونيا الأسبوع الماضي".

وتابع فريق "السيدة العجوز" أن الألماني إيمري تشان والبوسني ميراليم بيانيتش عادا إلى التمارين، فيما يتابع لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة تعافيه بعد جراحة في القلب.

وكان يوفنتوس فاز على بولونيا 1-صفر يوم الأحد وأبقى على فارق 13 نقطة مع نابولي الفائز على بارما 4-صفر.

ويتصدر رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق، ترتيب الهدافين في "سيري أ" مع 19 محاولة ناجحة وبفارق هدف عن لاعب ميلان الجديد القادم من جنوى البولندي كريستوف بيونتك، كما سجل 21 هدفا في 34 مباراة في مختلف المسابقات.

ويحتاج يوفنتوس إلى إنجاز كبير لقلب تخلفه ذهابا بهدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو يستضيفه إيابا في تورينو في 12 مارس المقبل.