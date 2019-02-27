ساري يصفي حساباته مع كيبا ويتركه احتياطياً

ترك ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي حارسه كيبا أريزابالاغا، الذي رفض تغييره في نهائي كأس رابطة الأندية، خارج التشكيلة الأساسية في مواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، وسيلعب ويلي كاباييرو بدلا منه.

ووقع النادي اللندني غرامة على أغلى حارس في العالم هذا الأسبوع بعد أن رفض قرار ساري بتغييره قرب نهاية الوقت الإضافي خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد، وبدأ أن تصرفاته تتحدى سلطات ساري الواقع تحت ضغط والذي كان أبلغ كاباييرو بالاستعداد للمشاركة بعد معاناة أريزابالاغا من شد عضلي في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وخسر تشيلسي في نهاية المطاف بركلات الترجيح.



وفي الوقت الذي وصف فيه ساري وأريزابالاغا الموقف الغريب بأنه سوء فهم، مع اعتذار الحارس الإسباني لاحقا لمدربه الإيطالي، فإن ساري أرسل رسالة واضحة لحارسه الأساسي باستبعاده من مواجهة توتنهام، وستكون هذه أول مشاركة لحارس مانشستر سيتي السابق في الدوري هذا الموسم.