سولاري يستبعد إيسكو من قائمة "الكلاسيكو"

المصدر: مدريد - د ب أ

استبعد الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد لاعب خط الوسط إيسكو من حساباته مجددا، حيث خلت القائمة التي أعلنها سولاري الأربعاء لمباراة الفريق أمام برشلونة في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا من اسم اللاعب الإسباني الدولي.

وضمت القائمة التي أعلنها سولاري 20 لاعبا من بينهم ألفارو أودريوزولا العائد لصفوف الفريق. واختار سانتياغو كلا من كيلور نافاس وتيبو كورتوا ولوكا زيدان لحراسة المرمى وداني كارفاخال وسيرخيو راموس ورافاييل فاران وناتشو فيرنانديز وومارسيلو وأودريوزولا وسيرجو ريغيلون في الدفاع وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفيدريكو فالفيردي وماركو أسينسيو وداني سيبايوس للوسط وكريم بنزيمة وغاريث بيل ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور للهجوم.