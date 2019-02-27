سولشاير: فريد بحاجة إلى استغلال فرص اللعب

كشف أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، أن البرازيلي فريد ربما يشارك لأول مرة منذ أكثر من شهر عند مواجهة كريستال بالاس يوم الأربعاء ويحتاج إلى استغلال الفرصة للتألق وترك بصمة.

وأصبح فريد خامس أغلى لاعب في يونايتد عندما انضم في يونيو الماضي لكنه عانى للتأقلم مع الدوري الممتاز ودخل التشكيلة الأساسية سبع مرات طوال الموسم.

وألمح سولشاير إلى أن اللاعب البرازيلي ربما يدخل التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط منذ توليه المسؤولية في ديسمبر وذلك عقب إصابة ثنائي الوسط أندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش.

وقال سولشاير إن فريد يحتاج إلى اللعب بشكل رائع عندما ينال الفرصة ويواصل المران بجدية ويواصل العمل بجدية. وأضاف: نملك في خط الوسط الثلاثي هيريرا وبول بوغبا وماتيتش وظهروا بشكل رائع معا. أنا متأكد أن فريد سيستغل الفرصة عندما يحصل عليها وربما يحدث ذلك أمام بالاس.

وخرج يونايتد من المربع الذهبي عقب التعادل دون أهداف مع ليفربول المتصدر في الجولة الماضية.