فافري: رويس لن يكون جاهزاً أمام أوغسبورغ

أكد السويسري لوسيان فافري مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، أن قائد الفريق ماركو رويس عاد إلى التدريبات مع زملائه، لكنه ربما لن يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق يوم الجمعة أمام مضيفه أوغسبورغ في الدوري الألماني.



و قال فافري: رويس تدرب مع زملائه مجددًا وتحسن قليلًا ولكنه لم يصل بعد إلى التحسن الكامل، يجب أن نتفهم الأمر ونتحدث إلى طبيب الفريق.



وكان رويس عانى من إصابة في عضلات الفخذ، وذلك خلال خسارة فريقه منذ ثلاثة أسابيع أمام فيردر بريمن في كأس ألمانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3 - 3.



ولا يعاني دورتموند من غياب رويس وحده، بل يستمر أيضًا غياب اللاعب البولندي لوكاس بيتشيك ظهير أيسر الفريق عن المباريات، بعد إصابته في القدم.