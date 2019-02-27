لينون يخلف روجرز في تدريب سيلتك

عين سيلتك بطل الدوري الأسكتلندي لكرة القدم نيل لينون مدربا حتى نهاية الموسم بعد أن ترك براندن روجرز الفريق ليتولى قيادة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء.

وسيقود لينون، لاعب ومدرب سيلتك السابق، الفريق في مباراة ضد هارتس يوم الأربعاء. ويحل روجرز، الذي تولى تدريب سيلتك في 2016، محل كلود بويل الذي أقيل من تدريب ليستر يوم الأحد. ويحتل سيلتك، الفائز بلقب الدوري الاسكتلندي مرتين متتاليتين مع روجرز، صدارة الدوري الأسكتلندي بفارق ثمان نقاط.

وانتقل لينون من ليستر إلى سيلتك عندما كان لاعبا في ديسمبر عام 2000 وخاض 304 مباريات مع النادي، وحصل لاعب إيرلندا الشمالية السابق على خمسة ألقاب للدوري الأسكتلندي مع سيلتك ونال معه لقبين آخرين كمدرب في فترته السابقة بين 2010 و2014.

وأنهى لينون ارتباطه بنادي هيبرنيان في يناير الماضي. وقال لموقع سيلتك على الإنترنت: أنا سعيد جدا بتعييني مدربا للفريق مجددا. شكل هذا النادي جزءا كبيرا من حياتي ومن الفخر أن أعود إليه، لقد قدمت كل شيء لسيلتك كلاعب ومدرب وأنا مستعد لتكرار ذلك.