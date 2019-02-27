مانشستر سيتي يخوض مباراة إعدادية في اليابان

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أنه سيخوض مباراة استعدادية للموسم المقبل في اليابان لأول مرة عندما يواجه يوكوهاما مارينوس في 27 يوليو.

ونادي مارينوس جزء من مجموعة سيتي لكرة القدم وسيلعب الفريقان في النسخة الأولى من الكأس الأوروبية اليابانية.

وقال عمر برادة المدير التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي : يسعدنا الإعلان عن أول مباراة لمانشستر سيتي في اليابان. النادي لديه قاعدة من المشجعين الشغوفين ونحن متحمسون للعب أمام هذه الجماهير للمرة الأولى.

وأضاف: ستكون لحظة خاصة بالنسبة لمجموعة سيتي لكرة القدم حيث سيلتقي مانشستر سيتي ويوكوهاما إف مارينوس في مباراة ستمنح المدرب بيب غوارديولا وفريقه فرصة رائعة للاستعداد للموسم القادم.

وسيعلن سيتي في الأسابيع المقبلة المزيد من التفاصيل عن مباريات أخرى ضمن جولته الآسيوية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.