برشلونة ينهي ريال مدريد في 23 دقيقة ويتأهل إلى النهائي

وجه برشلونة لطمة كبيرة إلى منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد وأحبط طموحات الفريق في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا لكرة القدم بالتغلب عليه 3 - صفر في عقر داره اليوم الأربعاء في كلاسيكو مثير بإياب الدور قبل النهائي للبطولة.



وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين اليوم على استاد "سانتياغو برنابيو" معقل الريال بالعاصمة الإسبانية مدريد بالتعادل السلبي ثم سجل الأوروغوياني لويس سواريز هدف التقدم في الدقيقة 50 ثم جاء الهدف الثاني لبرشلونة من النيران الصديقة حيث سجله الفرنسي رافاييل فاران مدافع الريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69 .وأضاف سواريز الهدف الثاني له والثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 73 .



ويلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تجمع بين فالنسيا وريال بيتيس علما بأن الفريقين يلتقيان الخميس إيابا على استاد "ميستايا" معقل فالنسيا فيما انتهى لقاء الذهاب بينهما على ملعب بيتيس بالتعادل 2 - 2 .



وتأهل برشلونة إلى المباراة النهائية بالفوز 4 - 1 في مجموع المباراتين حيث سبق له أن تعادل 1 - 1 في مباراة الذهاب على ملعبه.



ووجه برشلونة صفعة قوية للريال بعدما أصبح الفريق العاصمي مهددا بالخروج صفر اليدين من الموسم المحلي حيث خرج الفريق خالي الوفاض من بطولة الكأس كما يبلغ الفارق الذي يفصله عن برشلونة المتصدر في بطولة الدوري الإسباني تسع نقاط قبل آخر 13 مرحلة من المسابقة.