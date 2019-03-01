مانشستر يونايتد يستعيد راشفورد.. ومارسيال يواصل غيابه

قال أولي سولشاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد يوم الجمعة إن المهاجم ماركوس راشفورد سيبدأ مواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت لكن زميله أنطوني مارسيال لا يزال يعاني من إصابة في فخذه.



وتعرض راشفورد للإصابة خلال التعادل السلبي مع ليفربول في أولد ترافورد يوم الأحد الماضي لكنه استكمل المباراة للنهاية بعد نفاد التغييرات الثلاثة.

ولم يشارك المهاجم البالغ عمره "21 عاما"، الذي سجل تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم، في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفوز 3-1 على ملعب كريستال بالاس يوم الأربعاء الماضي لكنه شارك كبديل في الشوط الثاني.



وقال سولشاير للصحفيين : شعر راشفورد بألم يوم الأربعاء لكنه سيكون جاهزا. ربما أدفع به من البداية أمام ساوثامبتون، تضع خطة ثم يتعرض البعض للإيقاف أو الإصابة. ايقاف أحد اللاعبين أو إصابته قد يؤدي إلى تغيير كبير في طريقة اللعب. الأمر الآن يتعلق باللاعبين المتاحين.



ولم يشارك مارسيال في أي مباراة منذ استبداله بين الشوطين خلال الخسارة 2-صفر في أولد ترافورد أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

وأضاف المدرب النرويجي :التدريب الأخير يوم الجمعة ولن نخاطر بأي لاعب. لا يزال هناك عدة أيام أمام أنطوني حتى يصبح جاهزا لذلك ربما تكون التشكيلة مشابهة لتلك التي خاضت مباراة يوم الأربعاء.



ويأمل سولشار في تمديد الحارس ديفيد دي خيا عقده إلى ما بعد عام 2020، ونال دي خيا ثقة النادي والمدرب السابق اليكس فيرغسون عند

انضمامه للفريق قادما من أتليتيكو مدريد في 2011. وقال سولشاير :نأمل أن يوافق على تمديد عقده لأن ديفيد أفضل حارس مرمى في العالم. النادي أظهر مدى حرصه على ضمه.



وبدأ أن سولشاير غير متأكد من تمديد عقد أنطونيو فالنسيا، البعيد حاليا عن الملاعب بسبب إصابة في ربلة الساق، البالغ عمره "33 عاما" وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم. وقال "انطونيو غير جاهز بنسبة مئة بالمئة. في هذه اللحظة لست واثقا من اتفاق يونايتد وفالنسيا على توقيع عقد جديد لمدة عام. اتمنى عودته سريعا ليظهر مدى أهميته في الملعب.