أوغسبورغ يعرقل سير دورتموند نحو اللقب ويهزمه بثنائية

أهدر فريق بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام أوغسبورغ 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وتقدم أوغسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما دونج وون جي في الدقيقتين 24 و68، قبل أن يسجل باكو ألكاسير هدف حفظ ماء الوجه لدورتموند في الدقيقة 81. وتوقف رصيد دورتموند عند 54 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبإمكان بايرن ميونخ أن يعادل نقاط فريق بوروسيا دورتموند إذا تغلب على بوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت.

يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 16 مباراة وتعادل في ست مباريات، بما يعد هذا الفوز هو الخامس لأوغسبورغ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 13 مباراة والتعادل في ست.