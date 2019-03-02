إسبانيول يعود للانتصارات بثلاثية في مرمى بلد الوليد

استعاد إسبانيول نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 3 - 1 على بلد الوليد يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 33 نقطة ليقفز إلى المركز الحادي عشر بعدما حقق الفوز اليوم بعد تعادلين متتاليين في المسابقة وتجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز السادس عشر، حيث مني اليوم بالهزيمة الثالثة له على التوالي وهي الرابعة له مقابل تعادل واحد في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث بادر إسبانيول بالتسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق بورخا إيغلسياس ورد بلد الوليد بهدف سجله روبن ألكاراز في الدقيقة 17، وفي الشوط الثاني، سجل ماريو هيرموسو وزميله وو لي هدفين متتاليين لإسبانيول في الدقيقتين 55 و65.