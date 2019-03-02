توتنهام يفلت بنقطة أمام أرسنال.. وأوباميانغ يهدر جزائية

أفلت توتنهام من فخ الهزيمة الثالثة على التوالي وانتزع تعادلا ثمينا 1 - 1 مع ضيفه ومنافسه العنيد أرسنال في ديربي لندني مثير يوم السبت في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز توتنهام النقطة الوحيدة له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة، حيث جاء التعادل اليوم بعد هزيمتين متتاليتين للفريق في المسابقة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث ليحافظ على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن أرسنال الذي بات مهددا بفقدان المركز الرابع لصالح مانشستر يونايتد حال فوز الأخير على ساوثهمبتون اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة. وأنهى أرسنال "المدفعجية" الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله آرون رامزي في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين هدف التعادل لتوتنهام من ضربة جزاء في الدقيقة 74، فيما أهدر البديل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ ضربة جزاء لأرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليفلت توتنهام من تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي، فيما أهدر أرسنال فرصة تحقيق الفوز الرابع على التوالي.