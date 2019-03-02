روجرز: ليستر فريق رائع.. وأتفهم شعور جماهير سيلتك

فنّد براندن روجرز مدرب ليستر سيتي الجديد التكهنات بأنه انتقل إلى فريق متواضع بعد الرحيل عن سيلتك بطل أسكتلندا من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتولى روجرز، الفائز بالثلاثية المحلية مرتين في أسكتلندا، تدريب ليستر يوم الثلاثاء بعد إقالة كلود بويل ووقع على عقد جديد حتى 2022.



لكن جماهير سيلتك لم تتقبل رحيل روجرز قبل محاولة حصد الثلاثية الثالثة ورفع البعض لافتات خلال مواجهة هارتس يوم الأربعاء وكتبوا عليها غشاش واستبدل الشهرة الدائمة بشيء متواضع .



لكن روجرز قال للصحافيين قبل مواجهة واتفورد يوم الأحد: في الواقع لم أستبدل منصبي من أجل العمل في فريق متواضع. هذا فريق رائع ويملك تاريخا حافلا. جماهير سيلتك تشعر بالألم. أتفهم شعورهم. بالنسبة لي سأخوض تحديا جديدا وسأعود إلى الدوري الممتاز .



ويحتل ليستر المركز 11 في الدوري ولا يملك فرصة في حصد أي لقب لكن روجرز يملك توقعات كبيرة في الموسم الجديد وسيأمل في حصد لقب آخر بعدما خالف النادي كل التوقعات وأحرز لقب الدوري في 2016.



وقال روجرز الذي كان قريبا من قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري في 2014: المتوقع أن ننافس على التأهل لبطولة أوروبية (في الموسم المقبل) ونحاول الفوز بلقب، ما حققه ليستر كان لا يصدق. سيكون من الصعب دائما تكرار ذلك.