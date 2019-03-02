ساري غير متأكد من عودة كيبا إلى القائمة الأساسية

لا يزال كيبا أريزابالاغا الحارس الأول في تشيلسي لكن المدرب ماوريسيو ساري غير متأكد إن كان الحارس الإسباني سيستعيد موقعه في التشكيلة الأساسية أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وعوقب أريزابالاغا بغرامة بسبب رفضه الاستبدال قرب نهاية الوقت الإضافي خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح يوم الأحد وجلس على مقاعد البدلاء خلال الفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء.



وقال ساري في مؤتمر صحافي: أنا متأكد أنه سيكون في الملعب في واحدة من المباراتين المقبلتين. وسط تكهنات باستمرار ويلي كاباييرو كحارس أساسي.



وقال ساري: كيبا هو الحارس الأول بكل تأكيد وهو صغير في العمر ويتطور. نعرف جيدا أنه يستطيع أن يصبح من أفضل الحراس في أوروبا.

وواصل: لكن في الوقت الحالي ندرك أن ويلي يؤدي بشكل رائع. كيبا مهم جدا في تشكيلتنا ويجب أن نفكر فيه.