سيميوني: نتيجة الكلاسيكو لا تهمني

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم السبت أنه لا يبالي بنتيجة المباراة المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على استاد "سانتياغو برنابيو" في كلاسيكو الدوري الإسباني.



وأوضح سيميوني أن فريقه يعتمد على نفسه فيما يتعلق بالاستمرار في دائرة المنافسة على صدارة الدوري. ويترقب أتلتيكو نتيجة مباراة الكلاسيكو فيما يخوض الفريق مباراته يوم الأحد أمام مضيفه ريال سوسييداد.



وقال سيميوني، في المؤتمر الصحافي لفريقه قبل المباراة: إنه سؤال سهل وإجابته سهلة. علينا أن نركز على أنفسنا بشكل أساسي. نعتمد على أنفسنا دائما بغض النظر عما يحدث. وبهذا يمكننا أن نظل في دائرة الضوء بالدوري الإسباني.



وحذر سيميوني: أي شيء آخر لا يفيد. التفكير في أي شيء آخر ليس مهما لأنه ليس عقلانيا إذا لم نؤد دورنا أن ننظر لنتائج الآخرين. أهم شيء هو أن نحقق الفوز.



وأكد سيميوني أن فريقه سيفتقد في المباراة جهود لاعبيه دييغو كوستا ونيكولا كالينيتش معربا عن أمله في عودتهما لصفوف الفريق الأسبوع المقبل.



وقال سيميوني: علينا معالجة أي مشاكل داخل الفريق وأن ندعم اللاعبين المتاحين لدينا في المباراة.