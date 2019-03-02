مستشار دورتموند: الفريق بحاجة إلى الوقت ليصبح بطلاً

قال ماتياس سامر مستشار نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إن الفريق لكرة القدم بالنادي يفتقد النضج المطلوب ليكون بطلا وذلك عقب خسارة الفريق أمام أوغسبورغ 2-1 يوم الجمعة.

وبسبب أخطاء دفاعية سجل أوغسبورغ هدفيه، حيث سجل الكوري الجنوبي دونج وون جي هدفين في شوطي المباراة قبل أن يسجل باكو ألكاسير هدف حفظ ماء الوجه لدورتموند في الدقيقة 81.

وأضاف سامر، الذي فاز بلقبين للبوندسليغا عندما لعب مع دورتموند قبل أن يفوز بلقب ثالث عندما أصبح مدربا، إن اللاعبين الصغار يقعون في الأخطاء.

وقال سامر عن فريق دورتموند الشاب في تصريحات كمعلق تليفزيوني لقناة "يوروسبورت" : هذا ما يصنع الأبطال، عندما تكون الأعمار 19 أو 20 عاما لا يمكنك أن تصبح بطلا.

وأكد أن دورتموند كان يدخل مبارياته وهناك تصور من الجماهير بانه أصبح بطلا بالفعل ، وأضاف: لم ينضجوا بعد، إنهم غير ناضجين فقط. المباراة لم تحسم في الملعب، المباراة حسمت في الفكر. في نوعية هذه المباريات، يجب أن تصل إلى 90 أو 95 بالمئة من النضوج -60 في المئة ليست كافية.

وأكد: "في مباريات مثل هذه أمام أوغسبورغ، ودوسلدورف، وهانوفر أو نورنبرغ، لا يتعامل معها دورتموند مثل الأبطال ولكن كفريق متوسط في البوندسليغا.

وفاز دورتموند في مباراة واحدة في آخر سبع مباريات بكافة البطولات، ويستعد الفريق لمواجهة ضيفه توتنهام يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر على أمل تعويض خسارته ذهابا صفر - 3.