ميلان يهزم ساسولو ويزيح إنتر من المركز الثالث

ارتقى فريقه ميلان للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه ساسولو 1 - صفر يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وفي وقت سابق أفلت فريق إمبولي من هزيمة محققة على أرضه ووسط جماهيره وتعادل مع ضيفه بارما 3 - 3.

وعلى ملعب سان سيرو، قادت النيران الصديقة فريق ميلان للفوز على ساسولو. وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة بول ليرولا لاعب ساسولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35. وأكمل ساسولو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أندريا كونسيلي في الدقيقة 64. الفوز رفع رصيد ميلان إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع والذي سقط أمام مضيفه كالياري بهدف دون رد يوم الجمعة.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة ويحل نابولي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة. وتوقف رصيد ساسولو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني تقدم الإيفواري كواسي جيرفينيو بهدف لبارما في الدقيقة 13 وبعد ست دقائق فقط أدرك كريستيان ديل اوركو التعادل لإمبولي. ورد لوكا ريغوني بالهدف الثاني لبارما في الدقيقة 46 ثم أدرك فرانشيسكو كابوتو التعادل لإمبولي من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة سجل المدافع البرتغالي المخضرم برونو ألفيس الهدف الثالث لبارما، ولكن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة تمكن ماتياس سيلفستري من تسجيل هدف التعادل المثير لإمبولي. ورفع بارما رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 22 نقطة لإمبولي في المركز السابع عشر.