أتلتيكو مدريد يتجاوز سوسيداد ويواصل مطاردة برشلونة

عزز فريق أتلتيكو مدريد، تواجه في المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على ريال سوسيداد 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا في الدقيقتين 30 و33، واضطر فريق أتلتيكو مدريد لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رودريغو هيرنانديز في الدقيقة 62. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة وبفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد. وتوقف رصيد ريال سوسيداد عند 35 نقطة في المركز الثامن.