برشلونة ينهي 87 عاماً من الانتظار ويتجاوز ريال مدريد

تفوق برشلونة على صعيد المواجهات المباشرة مع غريمه ريال مدريد للمرة الأولى في تاريخ "الكلاسيكو" الذي انطلق قبل 87 عاماً، عندما تغلب عليه بهدف إيفان راكيتيتش في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكاد الريال يفتتح التسجيل في الدقيقة 22 عندما انطلق فينيسيوس جونيور بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية أرضية إلى كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء الذي مررها بدوره إلى لوكا مودريتش حيث سدد كرة أرضية قوية أبعدها جيرارد بيكيه.





وجاء رد برشلونة قاسيا في الدقيقة 26 بتسجيل الهدف الأول عندما مرر سيرجي روبيرتو كرة بينية إلى إيفان راكيتيش في الجانب الأيمن لينطلق بها حتى دخل منقطة جزاء الريال وأصبح في مواجهة كورتوا الذي خرج من مرماه في محاولة لإبعاد الكرة إلا أن راكيتيتش لعبها من فوق الحارس لتعانق الكرة الشباك.

بعد الهدف تخلى الريال عن حذره الدفاعي قليلا وفرض سيطرته على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه، تراجع لاعبو برشلونة لوسط ملعبهم للحفاظ على تقدمهم.

وفي الدقيقة 32 جاءت فرصة خطيرة للريال عندما لعبت ركلة ركينة أبعدها دفاع برشلونة لترتد إلى سيرجيو ريغوليون الذي قابلها بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس مارك أندريه تير شتيغن.

وأنقذ كورتوا الريال من هدف ثان في الدقيقة 39 عندما سدد لويس سواريز كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا لترتد داخل منطقة الست ياردات حيث سددها ميسي لكن كورتوا تألق وأمسك بالكرة.





وكاد الريال ان يعادل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما مرر كاسيميرو كرة خلف مدافعي برشلونة في الناحية اليمنى هيأها كارفاخال برأسه ليقابلها لوكا مودريتش بضربة رأس قوية لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة، ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 1- صفر.

ورد برشلونة في الشوط الثاني عندما مرر ميسي الكرة إلى عثمان ديمبلي في الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء الريال ليقابلها ديمبلي بتسديدة أرضية قوية تصدى لها كورتوا.

وكاد كارفاخال أن يسجل الهدف الثاني لبرشلونة بالخطأ في مرمى فريقه عندما مرر جوردي ألبا كرة عرضية من الناحية اليسرى حاول كارفاخال إبعادها لتصطدم بقدمه وتغير اتجاهها لكنها تخرج إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 59 كاد جونيور أن يسجل هدف التعادل عندما تباطأ راكيتيتش في إبعاد الكرة ليقطعها سيرجيو ريغويلون لتصل إلى بيكيه الذي حاول ابعادها لتصل إلى جونيور داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية اصطدمت بكليمونت لينغليت وخرجت إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وكاد ميسي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما هيأ فيدال الكرة لميسي على حدود منطقة الجزاء ليسدد ميسي كرة رائعة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس كورتوا ليطلق بعدها لحكم صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة على الريال 1 -صفر.

ورفع برشلونة رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق عشر نقاط، أمام أتلتيكو مدريد، الوصيف والذي يواجه ريال سوسيداد الأحد. وتوقف رصيد الريال عند 48 نقطة في المركز الثالث ليواصل سقوطه أمام برشلونة هذا الموسم.





وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين يوم 28 أكتوبر الماضي انتهت بفوز برشلونة 5 - 1. وكان برشلونة تغلب على ريال مدريد 3 -صفر الأربعاء الماضي، على ملعب سنتياغو برنابيو، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس الملك ، بعد أن تعادلا 1-1 ذهابا.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن عشر لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست. فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والتعادل في ثلاث.