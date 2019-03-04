برشلونة يفسخ تعاقده مع الموهوب سامبر

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين توصله لاتفاق مع لاعبه سيرجي سامبر لفسخ تعاقد الأخير بالتراضي، حيث من المقرر أن يودع اللاعب زملاءه الثلاثاء قبل أن يعلن رسميا عن وجهته القادمة خلال الأيام المقبلة.

ولم يفلح سامبر، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2014 - 2015 وكانت مباراته الأولى أمام نادي أبويل نيقوسيا القبرصي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، في تقديم مسيرة مستقرة مع النادي الكتالوني بسبب الإصابات المتلاحقة، رغم التوقعات العالية التي كانت تضع اللاعب كمستقبل لخط وسط برشلونة.

وقال برشلونة في بيان له: النادي يعرب عن امتنانه لسيرجي سامبر لالتزامه وتفانيه في العمل ويتمنى له حظا طيبا وتحقيق نجاحات في المستقبل.

يشار إلى أن سامبر لعب 13 مباراة رسمية فقط مع برشلونة، أربع منها في موسم 2014 - 2015 وسبعة مباريات في 2015 - 2016 ومباراة واحدة في 2016 - 2017 ومباراة أخرى في الموسم الحالي في الكأس.

وتوج اللاعب الإسباني مع برشلونة خلال تلك الفترة ببطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وكأس سوبر إسبانيا.