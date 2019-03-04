سلتا يقيل مدربه كاردوسو ويعين إسكريبا

عين سلتا فيغو المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم فران إسكريبا مدرب خيتافي وفياريال السابق مدربا جديدا له بعد إقالة ميغيل كاردوسو عقب الهزيمة أمام إيبار يوم الأحد.

وقال سلتا في موقعه على الإنترنت: فران إسكريبا هو المدرب الجديد لسلتا فيغو بعد أن توصل النادي لإتفاق معه.

وكان إسكريبا مساعدا للمدرب في خيتافي فالنسيا وبنفيكا وأتليتيكو مدريد، ثم أصبح لاحقا مدربا لإيلتشي وقاده للترقي إلى الدرجة الأولى في أول موسم يتولى فيه المسؤولية.

وتم تعيينه مدربا لخيتافي في 2015 لكنه أقيل في العام التالي وانتقل إلى فياريال حيث ساعده على احتلال المركز الخامس في الدوري قبل أن يفقد منصبه في الموسم التالي.

وإسكريبا هو ثالث مدرب يتولى تدريب سلتا هذا الموسم. وبدأ الأرجنتيني أنطونيو محمد الموسم مع النادي لكنه أقيل في نوفمبر ليحل محله البرتغالي كاردوسو.