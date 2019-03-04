سيميوني يشيد بمهاجمه موراتا بعد الفوز على سوسيداد

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أن مهاجم فريقه ألفارو موراتا لاعب "صاحب إمكانيات كبيرة" وأن جميع اللاعبين الكبار مثله لا يحتاجون لوقت طويل من أجل التأقلم في أي مكان جديد.

وجاءت تصريحات سيميوني بعد أن قاد موراتا أتلتيكو مدريد، الأحد، لتحقيق فوز مهم على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي جاء ضمن منافسات الدوري الإسباني: إنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة، وجميع اللاعبين أصحاب الإمكانيات الكبيرة لا يحتاجون وقتا كغيرهم من أجل التأقلم في أي مكان.

وتحدث سيميوني عن أداء فريقه خلال المباراة. وأضاف: بعيدا عن إصابة ويليان خوسيه، فريقنا بدأ يتحسن، سنحت لنا فرصتان في غاية الأهمية للتسجيل قبل أن نحرز الهدف الأول، الجزء الأخير من الشوط الأول كان جيدا للغاية.

وأتبع: في الشوط الثاني، بدأ ريال سوسيداد مرة أخرى بشكل أفضل، طرد كوكي أثر بشكل كبير في مجريات اللقاء على عكس ما تصورنا، اضطررنا بعد ذلك للجوء للدفاع والتكتل أمام منطقة الجزاء، وحاولنا إنهاء المباراة بهذا الشكل.