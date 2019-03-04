صلاح يهدر الفرص.. ونجم إنجلترا : "مكشوف" وفاقد للثقة

أرجع آلان شيرر، أسطورة الكرة الإنجليزية، هبوط مستوى فريق ليفربول في الدوري الممتاز، إلى انخفاض مستوى الدولي المصري محمد صلاح مع الفريق، وإضاعته للعديد من الفرص السهلة، خاصة في مباراة الفريق ضد إيفرتون.

وقال شيرر "48 عاما" خلال تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الاثنين: بات محمد صلاح مصدر قلق كبير لفريق ليفربول في الوقت الحالي، لاسيما وأنه تحصل على فرصتين سانحتين للتسجيل أمام إيفرتون، يوم الأحد، لكنه لم يحسن التعامل مع الكرتين.

وأضاف: يبدو أن صلاح "26 عاما" يفتقر إلى الثقة، وأظهر في لحظات عديدة أنه يعاني من العصبية، وهذا أمر يدعو للقلق في ليفربول، لاسيما في الوقت الحالي الذي يعتبر حاسما، خاصة وأنه سجل هدفا واحد في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات، ويمتلك حاليا 17 هدفا في الدوري، لكنه لم يصل إلى الأرقام التي حققها في الموسم الماضي، عندما كان لديه 24 هدفا في مثل هذه المرحلة بالدوري.

ورأى آلان شيرر أن حركة محمد صلاح باتت معروفة ومحفوظة لدى المدافعين، موضحا: كل المدافعين يعرفون ما يريد محمد صلاح القيام به عندما تصله الكرة.. يقطع من الجهة اليمنى للانتقال إلى قدمه اليسرى، وأصبح غير مؤثر في المواعيد الكبرى، لأنه من خلال مباراتين في ديربي الميرسيسايد و8 مواجهات ضد الأندية الستة المتواجدة في مقدمة الترتيب، تمكن من إحراز هدف واحد وكان عن طريق ضربة جزاء في مباراة أرسنال التي كسبها ليفربول 5-1.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول خسر المركز الأول لصالح مانشستر سيتي، بعد تعادله أمام إيفرتون سلبيا، يوم الأحد، وبات الفارق بينه وبين المتصدر نقطة واحدة، كما يتصدر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، ترتيب الهدافين بـ "18 هدفا" وبفارق هدف عن محمد صلاح.