الآسيوي يدرس تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

طلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي من أعضائها بشكل عاجل إبداء الآراء حول تأجيل مباريات دور الستة عشر من النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، لتنطلق في شهر أغسطس بدلا من يونيو.

وقال مصدر باللجنة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" ، إن اللجنة استقبلت عددا من طلبات تأجيل انطلاقة دور الستة عشر ، موضحا : تلقينا العديد من طلبات التأجيل نظرا لأن موعد دور الستة عشر سيتزامن مع بطولتي أمم أفريقيا وكوبا أمريكا 2019 وهو ما يعني غياب العديد من اللاعبين عن أنديتهم في دور الستة عشر ، لارتباطاتهم مع منتخبات بلدانهم وقد تم مخاطبة أعضاء لجنة المسابقات لإبداء الآراء تمهيدا لاتخاذ القرار.

وأضاف: القرار سيتم اتخاذه بالتصويت كما هو المتبع وتم إعطاء الأعضاء فرصة الرد حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس سواء بالموافقة من عدمها وإبداء أسباب الرفض أو الملاحظات.

وحول السلبيات التي ستواجه تطبيق القرار في حالة اتخاذه، أضاف المصدر: ستبقى فقط مسألة فتح فترات التسجيل وهذا الأمر تم أخذه بالحسبان بالتنسيق مع دائرة المسابقات من أجل الحفاظ على مصالح الأندية حيث سيتم فتح فترة التسجيل وفق المقترحات التي تعود بالفائدة على الأندية المشاركة ولا تتسبب بأي ضرر عليها.

ويبلغ عدد أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي ، 19 عضوا منهم 18 يحق لهم التصويت حيث تتواجد السيدة كريستينا داليسيوا كعضو مراقب من شركة "لاغاردير سبورتس" الفرنسية، المالك الحصري لحقوق الاتحاد الآسيوي.