بوكيتينو واثق من فوز توتنهام على ملعب دورتموند

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير يوم الاثنين إن على فريقه أن ينسى الفوز الكبير الذي حققه على بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم بنتيجة 3-صفر ليخوض مباراة الإياب بهدف تحقيق الفوز مجددا حين يحل ضيفا على متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني يوم الثلاثاء.

وحقق توتنهام فوزه الكبير الشهر الماضي على ملعب ويمبلي. وبعدها عانى الفريقان من تراجع في المستوى إذ خسر الفريق اللندني مرتين وتعادل مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما تعادل دورتموند متصدر الدوري الألماني وخسر وحقق انتصارا في نفس الفترة، ورغم التفوق في نتيجة المباراة الأولى، حذر المدرب الأرجنتيني فريقه من الشعور بالثقة المبالغ فيه وقال إنه يرغب ان يحقق توتنهام الفوز مرة أخرى رغم أن الفريق مر بفترة استعداد للمباراة تقل بواقع يوم عن منافسه الألماني.

وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: نحن متفقون جميعا منذ البداية على أن الفريق عليه أن يقدم أداء جيدا يوم الثلاثاء، ستكون مباراة صعبة. علينا أن ننسى نتيجة مباراة الذهاب. هذا ما يجب أن يكون عليه الحال، أعتقد أن علينا تقديم أداء كالمعتاد وأن نحاول الفوز. لا يمكن أن تفكر في المباراة الأولى. من المهم أن نبدأ المباراة بأداء مرتفع ونزعة هجومية. هذا هو مفتاح الانتصار.



وسينتظر توتنهام قبل أن يعرف إن كان إيريك داير، الذي لم يلعب منذ فبراير بسبب التهاب في اللوزتين، وزميله لاعب وسط إنجلترا هاري وينكس، الذي يتعافى من إصابة في أعلى الفخذ، باتا جاهزين بدنيا للمشاركة بعد أن سافرا مع الفريق.



وأوضح بوكيتينو :نحتاج لتقييم حالتيهما. سافرا مع الفريق لكننا لا زلنا بحاجة ليوم إضافي للتقييم ومعرفة إن كان بإمكانهما اللعب. داير بعيد عن الملاعب منذ فترة وربما يكون بديلا. بالنسبة لحالة وينكس..سنرى .



وأعرب بوكيتينو عن خيبة أمله بسبب حقيقة أن دورتموند امتلك 24 ساعة أكثر من توتنهام للاستعداد للمباراة بعد أن خسر 2-1 أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني يوم الجمعة الماضي، أما توتنهام الذي يحتل المركز الثالث فتعادل 1-1 على أرضه أمام أرسنال في الدوري الانجليزي بعدها بيوم، وقال بوكيتينو: من الغريب أن أحدا لم يتطرق لهذه المسألة. هذا ما حدث أيضا في مباراة الذهاب، هذا مستحيل بالنسبة لأهمية هذه المباراة أن يتوافر يوم اضافي لأحد الفريقين لكي يتدرب أكثر من الفريق الآخر. إنها مدة كبيرة، نحتاج لمساعدة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري. لا أعرف على من تقع المسؤولية بالتحديد.