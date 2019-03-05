بيكنباور: مواجهة بايرن ودورتموند ستحدد البطل

يعتقد فرانز بيكنباور الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ إنه أن لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لهذا الموسم سيحسم من خلال مباراة القمة التي تجمع حامل اللقب بايرن بضيفه بوروسيا دورتموند المتصدر في السادس من أبريل المقبل ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.



وقبل عشر مراحل من نهاية الموسم ، يحتل دورتموند صدارة البوندسليغا بفارق الأهداف فقط أمام بايرن ميونخ الذي نجح خلال الأسابيع الأخيرة في التغلب على تأخره في وقت سابق بفارق تسع نقاط عن دورتموند.



ويرى بيكنباور أن الحفاظ على لقب البوندسليغا هذا الموسم سيكون بالنسبة لبايرن بمثابة إنجاز أكبر من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.



وقال بيكنباور (73 عاماً) في تصريحات لصحيفة "بيلد" يوم الثلاثاء : الدوري في رأيي سيحسم في السادس من أبريل عبر المواجهة مع دورتموند، ولقب الدوري هو الأكثر أهمية من وجهة نظري.



ويتأهب بايرن ميونخ في الوقت الحالي لمواجهة ليفربول الإنجليزي المقررة في الأسبوع المقبل في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال، علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.



وعن اعتبار لقب البوندسليغا أكثر أهمية من دوري الأبطال قال بيكنباور : الوصول للقمة بعد 34 مباراة يعني ما هو أكثر من تجاوز عدد قليل من المباريات الحاسمة.



وأثنى بيكنباور على لاعب خط الوسط المدافع خافي مارتينيز، قائلا إنه يلعب دورا بارزا في العروض القوية التي يقدمها بايرن حاليا.