تشيلسي يطعن ضد عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء أن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز طعن على عقوبة منعه من ضم لاعبين جدد بعد ارتكابه مخالفات في التعاقد مع لاعبين أجانب تقل أعمارهم عن 18 عاما.



وقال تشيلسي، الذي عوقب بعدم ضم لاعبين خلال فترتي الانتقالات المقبلتين مع تغريمه 600 ألف فرانك سويسري (600 ألف دولار)، بالفعل إنه طعن على القرار الصادر من اللجنة التأديبية في فيفا الشهر الماضي.

وذكر فيفا في بيان أنه لم يحدد موعدا للبت في الطعن، وقال: أي قرار خاص بالعقوبة خلال عملية الطعن سيصدره رئيس لجنة الاستئناف بفيفا.