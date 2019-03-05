دي يونغ: راموس سيندم.. وبرشلونة طلب مني إقصاء الريال

كشف الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب خط وسط أياكس أمستردام، أن برشلونة الإسباني طالبه بإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، أثناء توقيعه تعاقده مع النادي الكتالوني الذي سينضم إليه في الصيف المقبل لمدة 5 سنوات.

وقال الشاب الهولندي "21 عاما" في لقاء مع صحيفة " دي تليغراف" الهولندية يوم الثلاثاء: خلال توقيع عقدي مع برشلونة.. قالوا لي إنه يجب علي محاولة تعطيل ريال مدريد، لأنه سيكون أمرا رائعا بالنسبة إلى برشلونة، وشاهدت "الكلاسيكو" على شاشة التلفزيون، ولكن ليس لتحليل ريال مدريد، بل كمشجع لبرشلونة.

ويحل أياكس ضيفا على ريال مدريد، يوم الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعدما حسم نادي العاصمة الإسبانية مواجهة الذهاب بهدفين لهدف.

وبالرغم من خسارة أياكس على أرضهم، إلا أن دي يونغ ما زال متمسكا بفرصة النادي الهولندي وإمكانية إقصاء ريال مدريد من ثمن النهائي، موضحا: سيكون من الرائع التأهل من ملعب ريال مدريد، ونعلم أنهم حافظوا على الكأس أربع مرات في السنوات الخمس الأخيرة، لكن ما زالت لدينا الفرصة ونطمح في الوصول إلى ربع النهائي، وإذ تمكنا من إقصاء ريال مدريد، فإننا سنفاجئ العالم بأكمله.

ولفت لاعب أياكس إلى أن الأسلوب الهجومي وممارسة الضغط أنسب طريقة للفوز على ريال مدريد، وأردف: إذ فزنا في المباراة وحصلنا على بطاقة التأهل.. أعتقد أن سيرجيو راموس سيندم على البطاقة الصفراء التي حصل عليها في الذهاب.

وواصل: بشكل عام عندما تواجه لاعبي ريال مدريد، تلاحظ أنهم يمتلكون لاعبين من الطراز العالمي، ويقومون بالخيارات الصحيحة وأصحاب أسلوب مميز داخل الملعب.